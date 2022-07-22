سوسة : رصد 15 مخالفة انتخابية بدائرة سوسة التي شهدت وتيرة الحملة الدعائية بها ارتفاعا نسبيا في اليومين الأخيرين

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رصد الاعوان المكلّفون بمراقبة سير الحملة الدعائية الخاصة بالاستفتاء على مشروع الدستور الجديد التابعون للهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بسوسة منذ انطلاق الحملة وإلى غاية اليوم الجمعة 15 خرقا لإجراءات حملة الاستفتاء على الدستور الجديد وفق ما أفادت به (وات) عضو الهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة منية اللطيف.وأوضحت لطيف ان المخالفات المسجلة توزّعت بين بسيطة متمثلة بالخصوص في عدم الإعلام بنشاط وعدم احترام آجال الإعلام بنشاط وأخرى خطيرة ومتعلقة بالاشهار السياسي الذي يعد من الجرائم الانتخابية مضيفة أن الهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة تقدمت بشكايات جزائية في حق مرتكبي هذه المخالفات.ورصد الاعوان المكلّفون بمراقبة سير الحملة الدعائية الخاصة بالاستفتاء وفق ذات المصدر لافتات إشهارية ثابتة تدعو الى اتحاذ موقف معين مؤكدة انه تم الاستعانة بالسلط المحلية لإزالة هذه اللافتات الاشهارية.كما تم رصد مخالفة بمركز تجاري كبير تمثّلت في تركيز لافتة إشهارية غير مرخّصة تدعم موقفا معيّنا.وذكرت عضو الهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة منية اللطيف أن عدد المرسّمين بالسجلّ الانتخابي بالدائرة الانتخابية بسوسة يبلغ 539877 ناخبا سيقترعون يوم الاستفتاء داخل 177 مركز اقتراع يضم 627 مكتب اقتراع.وشهدت وتيرة الانشطة الدعائية خلال الأسبوع الثالث من حملة الاستفتاء على مشروع الدستور بالدائرة الانتخابية بسوسة ارتفاعا نسبيا مقارنة بالايام السابقة غير ان الأماكن المخصصة لتعليق البيانات الانتخابية بقيت في غالبيتها العظمى شاغرة.وارتكزت أغلب نشاطات الجمعيات المؤيّدة للدستور المقترح بولاية سوسة على غرار جمعية أحرار الوطن للبناء والتجديد وجمعية منتدى التنمية والديمقراطية في اليومين الأخيرين على تركيز خيمات وتوزيع مطويات والاتصال المباشر بالمواطنين بالزاوية والمسعدين ومساكن وسوسة المدينة وكندار وذلك بالإضافة الى تنظيم مواكب سيارات جابت بعض معتمديات الولاية.كما ألقى أعضاء هذه الجمعيات كلمات حول ما تضمّنه مشروع الدستور من فصول تهدف بالخصوص إلى إرساء جمهورية جديدة برؤية مغايرة للحكم والتنمية وتعيد الاعتبار للمواطن وللجهة وتقطع مع ما وصفوه بـ "الفوضى" التي خلّفتها العشرية المنقضية.وخيّر الشخص الطبيعي المناصر للدستور المقترح محمد النفاتي التواصل المباشر مع الناخبين بالقلعة الصغرى وسيدي بوعلي والقلعة الكبرى وكندار وبوفيشة والنفيضة اين حثّ على التصويت بنعم، مؤكّدا ان النظام الرئاسي هو النظام السياسي الأمثل والملائم لتونس.وأطلق حزب حركة شباب تونس الوطني حملته الدعائية المناصرة لمشروع الدستور الجديد من خلال الاتصال بالناخبين باغلب معتمديات الدائرة الانتخابية في سوسة حيث أكّد منخرطو هذا الحزب على ضرورة التصويت بـ'نعم' على مشروع الدستور " من أجل القطع مع منظومة الخراب السابقة وتأسيس جمهورية جديدة تضمن الحقوق والحريات وتعيد توحيد الدولة في ظل نظام رئاسي يتحمل فيه رئيس الجمهورية المسؤولية أمام الشعب ... "