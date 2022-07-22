البطولة العربية تحت 20 عاما - بداية واعدة للمنتخب التونسي بثلاثية في شباك نظيره البحريني

فاز المنتخب التونسي للاواسط على نظيره البحريني بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة لحساب الجولة الاولى من منافسات المجموعة الخامسة ضمن البطولة العربية لأقل من 20 عاما المقامة بالسعودية.وجاء اهداف المنتخب التونسي بواسطة يوسف سنانة (45) ومحمد وائل الدربالي (62) وعزيز عبيد (86).يذكر أن المجموعة الخامسة تضم أيضا منتخب جيبوتي.ويواجه المنتخب التونسي في مباراته الثانية منتخب جيبوتي يوم 28 جويلية الجاري على الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت تزنس.ويتأهل أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الست إلى جانب أفضل منتخبين يتحصلان على المركز الثاني.