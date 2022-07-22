المهدية: العثور على جثة تحمل آثار عنف بمنطقة هبيرة (الناطق باسم محاكم المنستير والمهدية)


Publié le Vendredi 22 Juillet 2022 - 16:05 قراءة: 0 د, 22 ث
      
أفاد الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، فريد بن جحا، اليوم الجمعة، بأن أعوان الأمن عثروا على جثة شخص تحمل آثار عنف بمنطقة هبيرة من ولاية المهدية.
وأوضح، في تصريح لـ"وات"، أن قاضي التحقيق بالمكتب الاول بمحكمة المهدية تعهد بالموضوع وأجرى المعاينة مرفوقا بالطبيب الشرعي وفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني.

وأضاف المتحدث أن المعاينة رجّحت أن عملا إجراميا وراء الحادثة، خاصة وأن المعطيات تشير إلى سرقة جرار فلاحي كان يستعمله الضحية للري.

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