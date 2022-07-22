المحامي كمال بن مسعود: الأجل القانوني للبت في طعون القضاة المعفيين انقضى والرئيس الاول للمحكمة الإدارية لم يصدر قراره بعد


Publié le Vendredi 22 Juillet 2022 - 16:31 قراءة: 0 د, 39 ث
      
كشف المحامي كمال بن مسعود احد اعضاء هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين خلال ندوة صحفية نظمت بنادي القضاة بسكرة اليوم الجمعة 22 جويلية 2022 لتسليط الضوء على المسار الإجرائي لقضايا تأجيل وتوقيف التنفيذ المنشورة أمام المحكمة الإدارية والمتعلقة بالقضاة المعفيين أن الأجل القانوني للبت في الطعون في هذا القرار من طرف الرئيس الأول للمحكمة الادارية قد انقضى أول أمس الأربعاء 20 جويلية 2022 وان الرئيس الأول للمحكمة الادارية لم يصدر قرارا اما بتوقيف أو تأجيل تنفيذ اوامر اعفاء القضاة... مبينا أنه في صورة لم يتم ايقاف التنفيذ من طرف الرئيس الأول للمحكمة الادارية فانه من الممكن ان يقع البت من قبل الدوائر الاستئنافية في الطعون في أجل 3 اشهر اما اذا لم تقبل الدوائر الاستئنافية هذا الاجراء فان الحصول على حكم بالالغاء في الطور الابتدائي يمكن ان يمتد لسنتين كاملتين....

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