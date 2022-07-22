المروحيتان الجزائريتان المشاركتان في إخماد حريق جبل بوڨرنين تغادران تونس في اتجاه الجزائر

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أفادت وزارة الدفاع الوطني، بأن المروحيتين الجزائريتين، اللتين قدمتا الى تونس أول أمس الاربعاء، في إطار تقديم الدعم لإخماد الحريق الذي اندلع بجبل بوقرنين بمنطقة برج السدرية من الضاحية الجنوبية للعاصمة، قد غادرتا اليوم الجمعة القاعدة الجوية بالعوينة في اتجاه الجزائر.وأكدت الوزارة في بلاغ لها، أن هذه المشاركة برهنت من جديد على متانة الروابط الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، والإرادة المشتركة لدعم مجالات التعاون والتنسيق بين الطرفين، بما يخدم مصلحة البلدين عموما ويدعم العلاقات الثنائية بين قواتهما الجوية على وجه الخصوص.وكانت الوزارة اعلنت في بلاغ سابق لها، أن أوّل مهمة مشتركة بين طائرة جزائرية وأخرى تونسية لاخماد الخريق كانت انطلقت صباح الاربعاء الفارط في حدود الساعة الحادية عشرة والنصف، وذلك بعد توحيد الإجراءات العملياتية والفنية بين الجانبين، مضيفة أن الطائرتين نفذتا معا 10 طلعات جوية، إلى جانب قيام الطائرة العسكرية C130 بطلعتين إضافيتين لإخماد ما تبقى من جيوب هذا الحريق.وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد أجرى الأربعاء الماضي، مكالمة هاتفية مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، للتعبير عن شكره وامتنانه إثر توجيه طائرات وشاحنات إطفاء على وجه السرعة، لمعاضدة جهود تونس في مواجهة الحريق الذي نشب بجبل بوقرنين.تجدر الإشارة، إلى أن السلطات الجزائرية كانت أرسلت 31 شاحنة إطفاء و85 عونا من أعوان الحماية المدنية الجزائرية، لمعاضدة مجهودات الديوان الوطني للحماية المدنية والجيش الوطني في عمليات إطفاء الحريق الذي نشب يوم الثلاثاء الماضي بجبل بوقرنين.