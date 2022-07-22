توننداكس ينهي اسبوعه على ارتفاع بنسبة 2ر1 بالمائة وسط تداولات في حدود 14 مليون دينار

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انهي مؤشر بورصة الاوراق المالية بتونس، توننداكس، تداولات الاسبوع الممتد من 18 الى 23 جويلية 2022 على ارتفاع بنسبة 2ر1 بالمائة مدركا مستوى 02ر7669 نقطة وفق بيانات الوسيط البورصة التونسية للأوراق المالية.وتحسن أداء توننداكس الذي حقق ثالت ارتفاع له على التوالي ،بنسبة 8ر8 بالمائة منذ مطلع العام الجاري علما وان السوق سجلت تداول قرابة 2ر14 مليون دينار مما شكل معدل تداول يومي في حدود 8ر2 مليون دينار.واستحوذ سهم بنك تونس العربي الدولي على 3ر1 مليون دينار، مما جعله في صدارة الاسهم الاكثر ربحية وقد انهى الاسبوع على ارتفاع بنسبة 3ر1 بالمائة عند مستوى 900ر71 دينار.وارتفع سهم الشركة التونسية للإطارات المطاطية بنسبة 15 بالمائة لينهي الأسبوع عند مستوى 450ر4 دينار محققا تداولات ضعيفة في حدود 3 الاف دينار في حين حقق سهم الاتحاد الدولي للبنوك تقدما بنسبة 1ر6 بالمائة ليدرك مستوى 290ر17 دينار.وتراجع سهم سيتي كار،بنسبة 7ر16 بالمائة الى مستوى 10 دينارات و حقق سهم الشركة المتخصصة في تسويق علامة "كيا " في تغذية السوق بنحو 233 الف دينار.