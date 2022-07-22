عرض "الزيارة" لسامي اللجمي على ركح قرطاج في سهرة 4 أوت


Publié le Vendredi 22 Juillet 2022 - 23:06 قراءة: 0 د, 26 ث
      
أعلنت الهيئة المديرة للدورة 56 لمهرجان قرطاج الدولي عن تنظيم العرض الصوفي "الزيارة" لسامي اللجمي خارج برمجة المهرجان، وذلك يوم 4 أوت 2022.


وأوضحت الهيئة في بلاغ صادر اليوم أن إضافة هذه السهرة تندرج في إطار الاستراتيجية الجديدة للمهرجان الذي يحرص على برمجة عروض وطنية ودولية في إطار سهرات خارج البرمجة الرسمية للمهرجان، على غرار ما هو معمول به في كبرى التظاهرات العالمية.

وأوضحت الهيئة المديرة للمهرجان أنها قررت اعتماد هذه الاستراتيجية الجديدة رغبة في مزيد انفتاح المهرجان على محيطه الوطني والدولي وتحقيق إشعاع أكبر له.

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