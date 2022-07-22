إطلاق دليل للمنتجات والتجارب السياحية البديلة في تونس

..





أطلقت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، في اطار برنامجها "النهوض بالسياحة المستدامة"، دليلا يتعلّق بالمنتجات والتجارب السياحية البديلة في تونس.وأعلنت الوكالة الألمانية، في هذا السياق، عن فتح طلب ترشّح من 22 جويلية وحتّى 5 أوت 2022، لاختيار 70 مسدي خدمات سياحيّة على كامل التراب التونسي، وفق ما أوردته على صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي.وشدّدت الوكالة على انّه ينبغي على مسدي الخدمات المهتمين بطلب الترشح، أن يكونوا من بين مزاولي نشاط منظّم وأنّه يمكن أن تشمل المنتجات السياحية البديلة تجارب ثقافية وطبخ وأنشطة رياضية وغيرها.وأوضح المصدر ذاته، أن الدليل موجه إلى وكالات الأسفار التونسيّة ويهدف إلى تحديث المسارات السياحيةن التّي تقترحها، عبر إدماج نشاطات جديدة ونسج شراكات مع مدسدي الخدمات في مجال السياحة البديلة.كما يرجى من الدليل المتعلّق بالمنتجات والتجارب السياحيّة البديلة أن يكون دعامة إشهارية يسمح بأن يكون العرض السياحي البديل، بارزا، على مستوى التظاهرات السياحية الوطنية والدولية وكذلك لدى منظمي الرحلات، الأجانب.وسيكون الدليل متوفرا في نسخة إلكترونية على الموقع الإلكتروني للجامعة التونسية لوكالات الأسفار وعلى المنصة الخاصة بوكالات الأسفار.وتجدر الإشارة إلى ان مشروع " النهوض بالسياحة المستدامة" هو عمل مشترك بين الاتحاد الأوروبي في اطار برنامج " تونس وجهتنا" والوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي و التنمية، .وتقوم بتنفيذ المشروع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي مع وزارة السياحة والصناعات التقليدية وهو يعمل على المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستديمة والمدمجة لتونس وإحداث مجمّعات بين قطاعات السياحة والصناعات التقليدية والمنتجات المحلية والتراث الثقافي.