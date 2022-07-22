استفتاء 25 جويلية ..تنسيقية مجموعة من جمعيات المجتمع المدني تقدم جملة من الملاحظات الاولية حول مرحلة تسجيل الناخبين وفترة الحملة

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-قدمت تنسيقية مجموعة من جمعيات المجتمع المدني المعنية بملاحظة الانتخابات ، جملة من الملاحظات الاولية حول مرحلة تسجيل الناخبين وفترة الحملة للاستفتاء الذي سيجرى يوم 25 جويلية الجاري .وتتمثل ابرز هذه الملاحظات التي تم تقديمها اليوم الجمعة خلال ندوة صحفية بالعاصمة، في صعوبات اجرائية خصوصا في ما يتعلق باعتماد الملاحظين واسناد التراخيص الرسمية وضعف تكوين الاعوان في عملية التسجيل بالاضافة الى عدم امتلاكهم لاية معلومات عن الاستفتاءوابرز اعضاء التنسيقية في السياق ذاته ان هؤلاء الاعوان تنقصهم الخبرة والتكوين في مقاربة الاشخاص ذوي الاعاقة الامر الذي يتطلب ضرورة تكوينهم وتطوير مهاراتهم في هذا المجال مؤكدين ان الموقع الالكتروني للهيئة العليا المستلقة للانتخابات لم يحترم مواصفات النفاذ الاضافة الى غياب واضح لسياسة اتصالية تراعي خصوصية الاشخاص ذوي الاعاقةولفتو الى انه قد تم توزيع 2 مليون و335 الف ناخب مشمول بعملية التسجيل الالي على 11276 مكتب اقتراع في الداخل بطريقة اعتباطية ودون اعتماد معايير تضمن تسجيل الناخب في اقرب مركز اقتراع حسب عنوانه الفعلي مبرزين انه تم توزيع اغلب الناخبين الشبان بمراكز اقتراع بعيدة عن مقراتهم وخارج مراكز المعتمديات .ومن بين اهم الملاحظات التي تم تقديمها ايضا صعوبة استعمال خدمة الهاتف الجوال للتعرف على مراكز الاقتراع وتحديدا ايجاد وادخال رموز مراكز الاقتراع الامر الذي ادى وفق تعبيرهم الى ضعف عملية التحيينولم تتخذ هيئة الانتخابات وفق ذات المتحدثين ، تدابير السلامة اللازمة لحماية عملية تحيين وتغيير مراكز الاقتراع اين تم السماح لمستعملي خدمة الهاتف الجوال القيام بعملية تغيير مركز الاقتراع بالاكتفاء بادخال رقم بطاقة التعريف الوطنية وتاريخ اصدارها دون التثبت من هوية المستعملواعتبروا ان عدم التثبت من هوية المستعمل سيفتح المجال لامكانية التلاعب بعملية التحيين وتغيير مراكز اقتراع لعدد من الناخبين دون علمهم مما سيؤثر سلبا على سلامة السجل الانتخابيوتضم هذه التنسيقية جمعية ابصار، ومرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، وائتلاف اوفياء، وشبكة مراقبون، والمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، والمركز التونسي المتوسطي.