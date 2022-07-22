استعدادا لكاس التحدي - المنتخب التونسي للكرة الطائرة يفوز على اليونان 3-1

فاز المنتخب التونسي للكرة الطائرة يوم الخميس على نظيره اليوناني 1/3( تفاصيلها 24/26-21/25-25/18-21/25) في المباراة الودية التي دارت باليونان في اطار التربص الذي يخوضه المنتخب الى غاية 24 جويلية الجاري استعدادا للمشاركة في كاس التحدي المقرر بالعاصمة الكورية سيول.وسيجري نسور قرطاج مساء اليوم الجمعة المباراة الودية الثانية امام اليونان بداية من الساعة الخامسة قبل انهاء التربص بلقاء ثالث غدا السبت في نفس التوقيت.وتتحول العناصر الوطنية يوم الاحد 25 جويلية الى كوريا الجنوبية لخوض كاس التحدي الذي يقام من 28 الى 31 جويلية بمشاركة 8 منتخبات ممثلين للقارات وهي كوريا البلد المنظم وقطر وتركيا وكوبا والشيلي واستراليا وتشيكيا وتونس.ويتاهل الفائز الى دوري الامم للكرة الطائرة 2023.