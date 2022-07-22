تكليف محمد التليلي المنصري بخطة ناطق رسمي باسم هيئة الانتخابات

افادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الجمعة انه تم تكليف عضو الهيئة محمد التليلي المنصري بخطة ناطق رسمي باسم هيئة الانتخابات .واشارت في بلاغ لها انه تبعا لهذا التكليف تعتبر التصريحات الصادرة عن فاروق بوعسكر رئيس الهيئة ونائبه ماهر الجديدي وعضو الهيئة محمد التليلي المنصري رسمية وتعبّر عن مواقف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتوجهاتها.