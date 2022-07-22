متابعة للوضع الوبائي بالجهات : الجمعة 22 جويلية





زغوان: تسجيل حالة وفاة جديدة و19 إصابة إضافية بفيروس "كورونا"

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المنستير: إحصاء 4903 حالات نشيطة منها 190 إصابة إضافية و31 حالة مقيمة بالمؤسسات الاستشفائية

قابس: تسجيل 104 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"



الكاف: تراجع ملحوظ في نسبة التحاليل الإيجابية (الإدارة الجهويّة للصحة)

صفاقس19: إحصاء 3 وفيات جديدة و204 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية

سليانة: تسجيل 3 وفيات و33 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

سجلت ولاية زغوان اليوم الجمعة، حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" لرجل مسن من منطقة الزريبة، ارتفع على إثرها عدد الوفيات في الجهة إلى 475 حالة، حسب إحصائيات الإدارة الجهوية للصحةوذكر مدير الصحة الأساسية نبيل الورفلي ل"وات" أن المصالح الصحية سجلت اليوم أيضا 19 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" من جملة 46 عينة خضعت للتحاليل المخبرية والسريعة بلغت بموجبها نسبة التحاليل الإيجابية 41 فاصل 3 بالمائة وارتفع على إثرها إجمالي الإصابات إلى 13793 حالة منها 3 حالات يخضع أصحابها للعلاج بوحدة "الكوفيد 19" بزغوانولفت الورفلي الى ان نسبة الإقبال على التلقيح لأول مرة أو لتعزيز المناعة تظل "ضعيفة جدا"، هو ما يتطلب إجراءات وقائية استثنائية لمنع انتشار عدوى الوباء وتطويقه.تطوّر عدد الحالات النشيطة لفيروس "كورونا" بالجهة الصحية بالمنستير إلى 4903 حالات نشيطة من بينها 190 إصابة إضافية، و31 حالة مقيمة بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة بالجهة إلى غاية 20 جويلية الجاري، وفق آخر حصيلة أعلنت عنها الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.ويأوي المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، إلى غاية تاريخ 20 جويلية الجاري، 14 مصابا بالوباء من بينهم 4 يقيمون بقسم الإنعاش والعناية المركز والبقية في أقسام أخرى من ذات المستشفى الجامعي، في حين تتوزع بقية الإصابات بين المستشفيات الجهوية الدكتور امحمد بن صالح بالمكنين بـ6 حالات، والحاج علي صوّة بقصر هلال بـ5 حالات، والمستشفى المحلي بجمال بـ3 حالات ومثلها بمصحات خاصة بالجهة، حسب ذات المصدر.وارتفع العدد الجملي للإصابات بفيروس "كورونا"في ولاية المنستير، منذ بداية الجائحة في مارس2020 وإلى غاية 20 جويلية الجاري، إلى 64 ألفا و458 إصابة، من بينها 1164 وفاة، و58 ألفا و391 حالة تعافي، و4903 حالات نشطة.وحافظت ولاية المنستير، خلال الـ14 يوما الأخيرة وإلى غاية 20 جويلية الجاري، على مستوى اختطار مرتفع جدّا مع تسجيلها نسبة إصابات إضافية بفيروس "كورونا" بلغت 535 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن بالجهة، حسب ذات المصدر الصحي.أعلنت الادارة الجهوية للصحة بقابس، اليوم الجمعة، عن تسجيل 104 اصابات جديدة بفيروس "كورونا"، تتوزّع الى 56 اصابة بمارث، و41 بقابس الجنوبية، و5 اصابات بقابس المدينة، واصابة واحدة بكل من قابس الغربية ووذرف، وذلك من مجموع 164 عيّنة تحليل.وبموجب الإصابات الجديدة، يبلغ العدد الجملي للمصابين بالوباء في الجهة، منذ بداية الجائحة، 31 ألفا و400 مصابا تجاوز 30 ألفا و273 منهم مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية، فيما تعدّ ولاية قابس حاليا 1127 حالة نشيطة تتوزع الى 535 حالة بقابس الجنوبية، و188 بمارث، و134 بوذرف، و133 بمطماطة الجديدة، و58 بقابس المدينة، و30 بالمطوية، و29 بالحامة، و11 بقابس الغربية، و7 حالات بمنزل الحبيب، و3 بغنوش.ويبلغ عدد المصابين الذين يقيمون حاليا بأقسام "كوفيد 19" بمستشفيات الجهة 16 مصابا، فيما تبلغ نسبة الاختطار الجهوي لفيروس "كورونا" في ولاية قابس 281 اصابة لكل 100 الف ساكن.تراجعت تحاليل تقصّي فيروس "كورونا" الإيجابية في ولاية الكاف بصفة ملحوظة، وذلك بعد الكشف، بتاريخ اليوم الجمعة، عن نتائج 238 تحليلا مخبريا لعينات رفعت يوم 20 جويلية الجاري، والتي أكدت وفاة شخص جراء الوباء(مسن ولم يتلق التلقيح)، إلى جانب رصد 120 إصابة جديدة، وفق رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بالكاف عبد الباقي الجمني.وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لـ"وات" أن 10 مصابين بالوباء يقيمون حاليا بالاقسام العادية بالمستشفيات، فيما يخضع 555 شخصا للحجر الصحي.وبموجب التحيين الجديد، يرتفع إجمالي الوفيات المسجلة في الجهة منذ بداية الجائحة، إلى 774 شخصا وعدد الإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي إلى 29218 حالة تعافى منها 28663 مصابا.أحصت ولاية صفاقس، خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 وفيات جديدة جرّاء الإصابة بفيروس "كورونا" و204 إصابات من مجموع 532 تحليلا منجزا أي بنسبة إيجابية تقدر بـ38 بالمائة، وفق ما كشفت عنه الإدارة الجهوية للصحة اليوم الجمعة.وتشير الإحصائيات بشأن مؤشر الإيواء الطبي والتكفّل بالمصابين في الوحدات الاستشفائية العمومية والخاصة إلى إقامة 41 مصابا بالوباء حاليا بقسم "كوفيد +"، و8 مصابين بأقسام العناية المركزة، و7 مصابين بالمصحات الخاصة.هذا وقد بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عند الإصابة بالوباء في ولاية صفاقس منذ ظهور الجائحة إلى اليوم 2244 حالة وفاة وإجمالي الحالات الإيجابية المكتشفة 87566 حالة، وإجمالي المتعافين من المرض 82333 شخصا.سجّلت ولاية سليانة، أمس الخميس، 3 وفيات ناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا" و33 إصابة جديدة من مجموع 60 عيّنة تحليل، وفق ما أعلنت عنه، اليوم الجمعة، الإدارة الجهوية للصحة.وتتوزع الإصابات الجديدة، حسب المعتمديات، إلى 9 بمدينة سليانة، و5 بقعفور، و4 بالروحية، و3 بمعتمديتي بوعرادة وكسرى، وحالتين ببرقو ومكثر، وحالة بمعتمديتي العروسة والكريب.ويقيم حاليا بالمستشفى الجهوي بسليانة 4 مصابين بالوباء بقسم الاوكسيجين، وفق ذات المصدر.