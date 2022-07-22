توزر: توزيع 21 مشروعا لتربية الماشية على نساء يمثّلن العائل الوحيد لأسرهن


Publié le Vendredi 22 Juillet 2022 - 14:54 قراءة: 0 د, 48 ث
      
وزّعت مصالح المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة بتوزر، اليوم الجمعة، وضمن برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة العائل الوحيد لأسرتها، 21 مشروعا لتربية الماشية ( يشمل كل منها 5 إناث منتجة وكبش) على منتفعات من بين الوضعيات الاجتماعية الخاصة، وفق المندوب الجهوي منجي الشتوي.
وبين الشتوي، في تصريح لـ"وات" أنه تم في شهر جوان الماضي توزيع دفعة من المشاريع الأولى في مجالات متعدّدة، في حين تشمل هذه الدفعة تربية الماشية فقط، وتوزّعت المنتفعات الى 12 منتفعة من مدينة توزر و9 منتفعات من حامة الجريد، وذلك بغاية التمكين الاقتصادي للأسرة التي تعيلها امرأة وتعاني صعوبات اقتصادية واجتماعية.

وأضاف أنه ستتم متابعة المنتفعات بتمكينهن من منحة مرافقة من مصالح التشغيل، بالإضافة الى التنسيق مع المصالح الفلاحية الراجعة بالنظر للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لتمكين المنتفعات من المواد العلفية اللازمة، ومتابعة بيطرية دورية لصحة رؤوس الماشية، وذلك على غرار مشاريع تربية الماشية التي وقع توزيعها في حزوة منذ سنتين والتي توفّقت فيها كافة المنتفعات من تنمية عدد رؤوس الماشية وتأمين العيش الكريم لأسرهن، وفق تأكيده.

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