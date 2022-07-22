توزر: ارتفاع نسق الحملة الدعائية في الأيام الأخيرة لتشمل كافة المعتمديات وعدم تسجيل أية مخالفات

ارتفع مستوى الحملة الدعائية للتصويت على مشروع الدستور الجديد بالدائرة الانتخابية بتوزر، خلال الأسبوع الأخير قبل موعد 25 جويلية، حيث تنوعت الأنشطة وكانت بمعدل أكثر من نشاطين يوميا وشملت كافة معتمديات الولاية، وفق رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات الصحبي البدراوي.ولفت البدراوي في توضيح ل"وات" الى أن الحملة لم تشهد مشاركة أشخاص طبيعيين بل اقتصرت على جمعيات وأحزاب، مؤكدا عدم تسجيل أي مخالفة طيلة الحملة الانتخابية وتم الاكتفاء بتوجيه تنابيه تخص تعليق لافتات دعائية.وأضاف أنه تم الانتهاء من تكوين كافة رؤساء المراكز والمكاتب والاعوان وعددهم 607 اشخاص فضلا عن قيام 96 شخصا بين رؤساء مراكز ونوابهم، أمس الخميس، بأداء اليمين بالمحكمة الابتدائية حيث سيتمتعون بصفة الضابطة العدلية لرفع المخالفات الانتخابية يوم التصويت.كما تسلمت الهيئة السجل الانتخابي وباقي المواد الانتخابية على أن يتم توزيعها يوم الاحد صباحا على مكاتب الاقتراع بإشراف الجيش الوطني، مع الإشارة الى أن عدد المراكز يبلغ 48 مركزا تضم 110 مكاتب اقتراع وتم التخلي عن مكتب بمدرسة القرية حامة الجريد بعد الترفيع في عدد الناخبين من 600 الى ألف مقترع في كل مكتب.