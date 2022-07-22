في اطار حملتها الانتخابية حول الاستفتاء الوطني على الدستور الجديد، قامت مجموعة "الجمهورية الجديدة اقلاع لبر الامان" بقابس (المفوضة من قبل الشخص الطبيعي كمال سكرافي لتنشيط حملة الاستفتاء) بتعليق ملصقاتها الخاصة في الأماكن المخصصة للغرض.وواصلت هذه المجموعة زياراتها الميدانية لمختلف مناطق ولاية قابس، والتى شملت يوم امس الخميس مدينة مارث، أين كان لأعضائها لقاءات مباشرة مع المواطنين قاموا خلالها بتحسيسهم بالاهمية التي يمثلها الاستفتاء الوطني حول الدستور الجديد وبضرورة عدم التخلف عن هذا الموعد الانتخابي الهام.ودعا اعضاء مجموعة "الجمهورية الجديدة اقلاع لبر الامان المواطنين" الى التصويت ب"نعم" على الدستور الجديد "باعتباره سيمكن من توحيد الدولة ووضع حد لتشتت السلطة بما أضر بالبلاد وشجع على الافلات من المحاسبة والعقاب"، مؤكدين ان دستور تونس الجديد "نابع من الشعب ويستجيب لتطلعاته وسيمكن من اعادة هيبة الدولة وضمان السيادة الوطنية، كما أنه يعطي للجهات المكانة التي تستحقها ويضمن الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وسيعيد للتعليم المكانة التي هو بها جديد".ويتضمن برنامج نشاط المجموعة لهذا اليوم الاتصال المباشر مع المواطنين بكل من غنوش والحامة "لتفسير مضامين الدستور الجديد ومزاياه وانعكاساته الايجابية على البلاد".