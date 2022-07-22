المهدية: الاحتفاظ بشخص "متبنى للفكر المتشدد" بعد طعن عون أمن


Publié le Vendredi 22 Juillet 2022 - 10:10 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أذنت النيابة العمومية بالمهدية، مساء أمس الخميس، بالاحتفاظ بشاب أصيل الجهة بعد تعمده طعن عون أمن بمنطقة ملولش، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، فريد بن جحا، في تصريح ل"وات".


وأوضح بن جحا أن الشاب، وهو في العقد الثالث من عمره ومصنف لدى السلطات الأمنية "متبني للفكر المتشدد"، اعتدى بآلة حادة على عون أمن قبالة مركز الحرس الوطني بملولش.

وتعهدت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمهدية بالبحث في "شبهة الانتماء إلى تنظيم إرهابي ومحاولة القتل العمد في إطار مشروع فردي أو جماعي ذا صبغة إرهابية".


وشدد بن جحا، في هذا الإطار، على أن البحث مع المحتفظ به يشمل معرفة أسباب وملابسات الجريمة والارتباطات الممكنة للشخص المتهم.

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