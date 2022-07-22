كأس مصر: الزمالك يتوج باللقب على حساب غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 2-1


Publié le Vendredi 22 Juillet 2022 - 09:54 قراءة: 0 د, 42 ث
      
تُوج نادي الزمالك بكأس مصر لكرة القدم على حساب غريمه التقليدي الأهلي بهدفين لهدف واحد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس في نهائي المسابقة.


وتقدم الزمالك منذ الدقيقة السادسة بهدف حمل توقيع احمد سيد زيزو، قبل أن يضيف زميله إمام عاشور الهدف الثاني في الدقيقة الـ 30. ومع بداية الشوط الثاني قلص الاهلي الفارق بهدف أحرزه البديل حسام حسن في الدقيقة 55.
وبهذا التتويج يضيف الزمالك لقبه ال 28 في مسابقة الكأس إلى خزانته، مقابل 37 لقبا للأهلي.


ويسعى الزمالك لتحقيق الثنائية هذا الموسم حيث يتصدر ترتيب البطولة المحلية حتى الآن بفارق تسع نقاط عن الأهلي الذي لعب مباراتين أقل.
وانطلقت أول نسخة من كأس مصر، أقدم البطولات المحلية، موسم 1920-1921 وفاز بها الزمالك على حساب الاتحاد السكندري 5-صفر، فيما توج الأهلي بلقب آخر نسخة موسم 2019-2020 على حساب طلائع الجيش بركلات الترجيح 3-2 بعد تعادلهما 1-1.

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