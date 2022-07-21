دخان كثيف في الطريق السيارة نتيجة اندلاع حريق بجبل بوقرنين

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اعلمت الإدارة العامة للحرس الوطني،مساء اليوم الخميس، مستعملي الطريق بوجود دخان كثيف بالطريق السيارة أ 1 تونس الحمامات من الكلم 10 إلى الكلم 15 ،على مستوى محطة إستخلاص مرناق بالإتجاهين نتيجة إندلاع حريق بجبل بوقرنين .ودعت الادارة العامة مستعملي الطريق في بلاغ إلى أخذ الإحتياطات اللازمة و ترك مسافة الأمان و التعديل من السرعة و ترك مسافة الأمان و التعديل من السرعة مع إستعمال الأضواء و أضواء الإنعطاف الأربعة أثناء التنقل و التقيد بقواعد السير و الجولان .ووفق البلاغ يمكن الإتصال بمكتب الإرشاد المروري بإدارة عمليات الحرس الوطني على الأرقام التالية :71960448/ 71963512كما يمكن الإتصال على هاتف النجدة المجاني 193من جهتها نشرت شركة تونس للطرقات السيارة على صفحتها الرسمية على موقع فايسبوك تذكيرا بشأن امتداد الحريق الناشب في جبل بوقرنين الى حاسية الطريق السيارة أ1 بالنقطة الكيلومترية 12 في اتجاه العاصمة ودعت مستعملي الطريق الى مضاعفة الحذر وعدم الوقوقف والتوقف واستعمال اضواء التقاطع عند انعدام الرؤية نتيجة كثافة الدخان الناجم عن الحريق .