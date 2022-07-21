أعوان المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة بسوسة تحجز 1100 كلغ من مادة السكر


Publié le Jeudi 21 Juillet 2022 - 20:40 قراءة: 0 د, 43 ث
      
حجزت أعوان المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة بسوسة 1100 كلغ من مادة السكر، وفتحت بحثا اقتصاديا لحصر كامل الكميات المفوت فيها بطرق غير قانونية وحجزها صوريا، وذلك في اطار البرنامج الرقابي للتصدي للمضاربة والاحتكار في المواد الاساسية.


وافادت وزارة الاقتصاد وتنمية الصادرات في بلاغ لها، الخميس، ان اعوان المراقبة الاقتصادية قد كشفت عن عملية تلاعب بمادة السكر من قبل إحدى الوحدات الصناعية المتخصصة في تعليب السكر في عبوات ذات سعة 4 غ الموجهة للمقاهي، حيث تعمد صاحبها التفريط في هذه المادة إلى وجهات مجهولة على حالتها دون استعماله في غايات صناعية.

وتم وفق المصدر ذاته، رفع مخالفة اقتصادية متمثلة في الاتجار في مادة مدعمة ومؤطرة بطرق تخالف التراتيب الجاري بها العمل على معنى أحكام الفصل الخامس من المرسوم عدد 10 لسنة 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار، فضلا عن إصدار قرار منع من التزود من مادة السكر ضد المخالف.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 250170



En continu...

Toutes les news...
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الخميس 21 جويلية 2022 | 22 ذو الحجة 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:20 19:37 16:16 12:33 05:16 03:31
Babnet
28°
 Babnet36° Babnet % 65 :الرطــوبة
تونــس Babnet26°
2.57 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
36°-2635°-2636°-2636°-2737°-27
  • Avoirs en devises
    23831,5

  • (21 juil)
  • Jours d'importation
    118
  •              1 € = 3,22578 DT        1$ =3,14184 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 juil)   1719,5 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   