رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية

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استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس بقصر قرطاج، وزير الدفاع الوطني، عماد مميش.واطلع رئيس الدولة على الاستعدادات الجارية لتأمين عملية الاستفتاء على الدستور كما دأبت عليه القوات المسلحة العسكرية،وفق ما جاء في بلاغ اعلامي لرئاسة الجمهورية.من جهة أخرى أبلغ رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني تقديره للجهود التي بذلتها المؤسسة العسكرية في إطفاء الحريق الذي شبّ قبل يومين بجبل بوقرنين بالضواحي الجنوبية لتونس العاصمة.وكان جيش الطيران نفذ 40 طلعة جوية مساء يوم الثلاثاء وأمس الاربعاء في إطار المساهمة في التدخلات الميدانية لإخماد ذلك الحريق وتم في الغرض استعمال مروحيتين وطائرة C130 بعد تجهيزها بالمواد الخاصة بإخماد الحرائق.كما استقبل رئيس الجمهورية توفيق شرف الدين، وزير الداخلية.وتناول اللقاء مسألة الاستعدادات لاستفتاء يوم 25 جويلية 2022 .وأبلغ رئيس الجمهورية وزير الداخلية تقديره لقوات الأمن الداخلي والحماية المدنية على دورهم في إطفاء الحريق الذي شبّ بجبل بوقرنين بالضواحي الجنوبية لتونس العاصمة.