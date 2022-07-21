رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية


Publié le Jeudi 21 Juillet 2022 - 20:03 قراءة: 0 د, 43 ث
      
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس بقصر قرطاج، وزير الدفاع الوطني، عماد مميش.
واطلع رئيس الدولة على الاستعدادات الجارية لتأمين عملية الاستفتاء على الدستور كما دأبت عليه القوات المسلحة العسكرية،وفق ما جاء في بلاغ اعلامي لرئاسة الجمهورية.

من جهة أخرى أبلغ رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني تقديره للجهود التي بذلتها المؤسسة العسكرية في إطفاء الحريق الذي شبّ قبل يومين بجبل بوقرنين بالضواحي الجنوبية لتونس العاصمة.
وكان جيش الطيران نفذ 40 طلعة جوية مساء يوم الثلاثاء وأمس الاربعاء في إطار المساهمة في التدخلات الميدانية لإخماد ذلك الحريق وتم في الغرض استعمال مروحيتين وطائرة C130 بعد تجهيزها بالمواد الخاصة بإخماد الحرائق.




..



كما استقبل رئيس الجمهورية توفيق شرف الدين، وزير الداخلية.

وتناول اللقاء مسألة الاستعدادات لاستفتاء يوم 25 جويلية 2022 .

وأبلغ رئيس الجمهورية وزير الداخلية تقديره لقوات الأمن الداخلي والحماية المدنية على دورهم في إطفاء الحريق الذي شبّ بجبل بوقرنين بالضواحي الجنوبية لتونس العاصمة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 250167



En continu...

Toutes les news...
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الخميس 21 جويلية 2022 | 22 ذو الحجة 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:20 19:37 16:16 12:33 05:16 03:31
Babnet
28°
 Babnet36° Babnet % 65 :الرطــوبة
تونــس Babnet26°
2.57 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
36°-2635°-2636°-2636°-2737°-27
  • Avoirs en devises
    23831,5

  • (21 juil)
  • Jours d'importation
    118
  •              1 € = 3,22578 DT        1$ =3,14184 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 juil)   1719,5 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   