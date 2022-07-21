المساحات المحروقة بجبل بوقرنين قدرت بــ 533 هكتار متكونة من غابات العرعار والصنوبر الحلبي والغابة الشعراء


Publié le Jeudi 21 Juillet 2022 - 20:32 قراءة: 0 د, 33 ث
      
حددت الإدارة العامّة للغابات، المساحة المحروقة بالسلسلة الجبليّة الممتدّة من جبل بوقرنين إلى جبل برج السدريّة من ولاية بن عروس، بـ 533 هكتار متكونة من غابات العرعار والصنوبر الحلبي والغابة الشعراء، حيث تمّ إخماد الحريق نهائيّا ، اليوم الخميس، على الساعة 10 و20 دق، وفق ما اكدته وزارة الفلاحة.


يذكر أن الغطاء الغابي في جبل بوقرنين من ولاية بن عروس شهد يوم الثلاثاء 19 جويلية 2022 على الساعة 14 و43 دق، حريقا ولوحظت ألسنة الدخان تتصاعد بكثافة من أعلى الجبل من الجهة الجنوبية القريبة من جهتي حمام الشط وبرج السدرية.

وقد انضمت مروحيات الجيش الوطني، للمجهودات المسخّرة للإطفاء بالنظر للتضاريس الصعبة للمنطقة ولإضفاء نجاعة أكبر للسيطرة عليه والحدّ من انتشاره .



Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 250166

Kerker  (France)  |Jeudi 21 Juillet 2022 à 21h 18m |           
أتعرفون ما السّبب في اندلاع الحرائق؟
1/ عدم و جود الرّجل المناسب في المكان
2/ انعدام الرّقابة العلميّة المستمرّة بالثّروات الغابيّة
3/ انعدام الرّقابة الأمنيّة 24/24 جوّا و أرضا
4/ عدم العناية بالأحزمة الواقية من الحرائق بقطع كلّ الأشجار النّامية و زرع أعشاب ليست لها قابليّة للإشتعال يابسة كانت أم خضراء
========
معذرة لست أدري أين ذهبت ليست، لي مشكل مع الفأرة

Kerker  (France)  |Jeudi 21 Juillet 2022 à 20h 58m |           
أتعرفون ما السّبب في اندلاع الحرائق؟
1/ عدم و جود الرّجل الناسب في المكان
2/ انعدام الرّقابة العلميّة المستمرّة بالثّروات الغابيّة
3/ انعدام الرّقابة الأمنيّة 24/24 جوّا و أرضا
4/ عدم العناية بالأحزمة الواقية من الحرائق بقطع كلّ الأشجار النّامية و زرع أعشاب ليست لها قابليّة للإشتعال يابسة كانت أم خضراء
========
معذرة لست أدري أن ذهبت ليست

Kerker  (France)  |Jeudi 21 Juillet 2022 à 20h 56m |           
أتعرفون ما السّبب في اندلاع الحرائق؟
1/ عدم و جود الرّجل الناسب في المكان
2/ انعدام الرّقابة العلميّة المستمرّة بالثّروات الغابيّة
3/ انعدام الرّقابة الأمنيّة 24/24 جوّا و أرضا
4/ عدم العناية بالأحزمة الواقية من الحرائق بقطع كلّ الأشجار النّامية و زرع أعشاب لها قابليّة للإشتعال يابسة كانت أم خضراء



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