غدا انطلاق فترة الصمت الانتخابي بالخارج


Publié le Jeudi 21 Juillet 2022 - 18:59 قراءة: 0 د, 54 ث
      
تنطلق فترة الصمت الانتخابي بالخارج في تمام الساعة الصفر من يوم غد الجمعة إلى غاية غلق آخر مكتب اقتراع في الخارج، وفق ما ينص عليه قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 13 لسنة 2022 المتعلق برزنامة الاستفتاء لسنة 2022.


ويجري الاقتراع بالنسبة للتونسيين بالخارج أيام السبت والأحد والإثنين 23 و24 و25 جويلية 2022.

وقد ذكر رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في هذا السياق أن أول مركز اقتراع سيفتح أبوابه في سيدناي بأستراليا وآخر مكتب في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية.


وقد بلغ عدد المسجلين في السجل الانتخابي إلى غاية يوم 14 جويلية الجاري، 9 ملايين و278 ألف و541 ناخب تونسي، وفق ما أعلنه عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نوفل فريخة، من بينهم 348 ألف و876 ناخبا مسجلا بالخارج.
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من جانبه أفاد رئيس الهيئة منذ يومين أن الهيئة تعمل على شحن المواد الانتخابية في أقرب وقت إلى 47 دولة عبر طرود دبلوماسية لجميع مراكز ومكاتب الاقتراع حول العالم البالغ عددها 298 مركز اقتراع و378 مكتب اقتراع في مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية.

وأضاف أن أكثر من 1600 عونا وعضوا في مراكز ومكاتب الاقتراع سيعملون على تأمين عملية الاستفتاء في القارات الخمس.

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