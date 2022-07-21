نشاط الحكومة والاستعدادات للاستفتاء محور لقاء رئيس الدولة برئيسة الحكومة


Publié le Jeudi 21 Juillet 2022 - 18:27 قراءة: 0 د, 20 ث
      
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان.


واستعرض اللقاء ،وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية ،نشاط الحكومة في المدة الفارطة وبرنامج عملها خلال الفترة القادمة، علاوة على الاستعدادات الجارية لموعد يوم 25 جويلية 2025.

كما تم التطرق، بالمناسبة، إلى مشروع الأمر الرئاسي المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لمؤسسة فداء وبسير عملها.



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