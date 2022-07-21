التونسي سليم الجندوبي يلتحق بجمعية الشلف الجزائري

سجلت جمعية الشلف قدوم المهاجم التونسي سليم الجندوبي بعقد يمتد لثلاث سنوات وفق ما اعلنه الفريق الجزائري الذي ينشط في الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك.ونشط سليم الجندوبي (24 عاما) لاعب المنتخب الاولمبي التونسي خلال الموسم الماضي في صفوف النادي البنزرتي بعدما كان تقمص سابقا الوان الاولمبي الباجي.وبخصوص الطاقم الفني الذي سيشرف على جمعية الشلف خلال الموسم المقبل، ينتظر التحاق المدرب السابق لمولودية وهران عبد القادر عمراني الذي توج معه سنة 2002 بكاس الجزائر خلفا لسمير زاوي الذي لم تجدد له الادارة العقد.وانهت جمعية الشلف موسم 2021- 2022 في المرتبة التاسعة برصيد 50 نقطة رفقة اتحاد بسكرة.ويستهل " الجوارح" موسم 2022 2023 باستقبال شبيبة القبائل لحساب الجولة الاولى المقررة نهاية اسبوع 26-27 اوت القادم.