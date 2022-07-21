وزارة الفلاحة تعلن عن توفير بذور الحبوب الممتازة بمختلف أصنافها وتحديد اسعارها

اعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الخميس، عن توفير بذور الحبوب الممتازة بمختلف أنواعها وأصنافها بالكميات المطلوبة بجميع نقاط البيع، وذلك في إطار الاستعدادات لموسم الحبوب 2022/2023.
وافادت الوزارة في بلاغ صادر عنها، انه وقع تحديد سعر القمح الصلب ب 145د/ق، والقمح اللين ب 115 د/ق و الشعير والتريتيكال ب 105 د/ق.
كما سيتمّ كذلك، حسب المصدر ذاته، توفير الشعير المراقب المعدّ للبذر بالكميات المطلوبة بسعر 100 د/ق.
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واضافت الوزارة في هذا الصدد، انه وقع توظيف نسبة 3بالمائة على مستوى سعر بيع القنطار من أصناف البذور الممتازة التي بها عقود استغلال تجاري وذلك بعنوان حقوق الاستنباط.
مود
وافادت الوزارة في بلاغ صادر عنها، انه وقع تحديد سعر القمح الصلب ب 145د/ق، والقمح اللين ب 115 د/ق و الشعير والتريتيكال ب 105 د/ق.
كما سيتمّ كذلك، حسب المصدر ذاته، توفير الشعير المراقب المعدّ للبذر بالكميات المطلوبة بسعر 100 د/ق.
واضافت الوزارة في هذا الصدد، انه وقع توظيف نسبة 3بالمائة على مستوى سعر بيع القنطار من أصناف البذور الممتازة التي بها عقود استغلال تجاري وذلك بعنوان حقوق الاستنباط.
مود
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