وزارة الفلاحة تعلن عن توفير بذور الحبوب الممتازة بمختلف أصنافها وتحديد اسعارها

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اعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الخميس، عن توفير بذور الحبوب الممتازة بمختلف أنواعها وأصنافها بالكميات المطلوبة بجميع نقاط البيع، وذلك في إطار الاستعدادات لموسم الحبوب 2022/2023.وافادت الوزارة في بلاغ صادر عنها، انه وقع تحديد سعر القمح الصلب ب 145د/ق، والقمح اللين ب 115 د/ق و الشعير والتريتيكال ب 105 د/ق.كما سيتمّ كذلك، حسب المصدر ذاته، توفير الشعير المراقب المعدّ للبذر بالكميات المطلوبة بسعر 100 د/ق.واضافت الوزارة في هذا الصدد، انه وقع توظيف نسبة 3بالمائة على مستوى سعر بيع القنطار من أصناف البذور الممتازة التي بها عقود استغلال تجاري وذلك بعنوان حقوق الاستنباط.مود