نور الدين بن عياد يدعو الى التصويت بنعم لفائدة مشروع الدستور

دعا رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري نور الدين بن عياد اليوم خلال اجتماع اقلمي لولايات نابل وتونس الكبرى وبنزرت وزغوان انتظم بمقر الاتحاد الجهوي بنابل الى التوصيت بنعم لفائدة الدستور الجديد حاثا الفلاحين والبحارة على المشاركة المكثفة في استفتاء يوم 25 جويلية.واكد بن عياد في تصريح لوكالة تونس لفريقي للانباء / ان الاتحاد حرص في اجتماعاته الاقليمية وفي الاجتماعى الاقليمي بنابل على تحسيس الفلاحين والبحارة باهمية المشاركة المكثفة في الاستفتاء " مع ترك الحرية للفلاحين والبحارة للتعبير عن موقفهم بكل حرية بلا او بنعم" مبرزا اقتناع المنظمة "بان التصويت بنعم لدستور الجمهورية الجديدة يخدم مصلحة الفلاحين والمنظمة الفلاحية ".وابرز ان اجتماع نابل مثل فرصة جديدة "لطمأنة الفلاحين والبحارة على مستقبل منظمتهم على مستوى هيكلتها وعلى مستوى اختياراتها بعد ان انطلقت في تصحيح مسارها وفي بناء خط جديد للتعامل مع سلطة الاشراف والحكومة ورئاسة الجمهورية" على حد تعبيره.وتابع " لقد عانت المنظمة وفلاحوها وبحارتها منذ اكثر من سنة ونصف من الابتعاد عن اهل القرار "وهاهي تفتح اليوم مرحلة جديدة للتعاطي مع سلطة الاشراف ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية على اساس اولويات الفلاحين والبحار والبحث عن الحلول لاشكاليات منظومات الانتاج وعديد الملفات القطاعية".وقال بن عياد "ان اتحاد الفلاحين بثق في وعود رئاسة الحكومة و في رئيس الجمهورية الذي طمأن الفلاحين والبحارة واعطى دفعا لترميم المنظمة واكد المكانة المحورية للقطاع الفلاحي وحاجته الى حلول عاجلة لاشكالياته ومن بينها بالخصوص اشكاليات قطاعات الالبان والدواجن والصيد البحري..".ودعا رئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري في الكلمة التي القاها خلال الاجتماع التحسيسي الى ضرورة "دسترة الفلاحة والصيد البحري" باعتبارها اساس الامن الغذائي لتونس قائلا " نحن مع الجمهورية الجديدة ونساند الرئيس قيس سعيد ومن يعارضنا فله ذلك ولكن لا يجب ان نضيع فرصة يوم 25 جويلية لانه يوم مفصلي لمستقبل بلادنا ولان مصلحة منظمتنا هي في التصويت بنعم للدستور" وفق تقديره.ونفى رئيس الاتحاد التونسي الفلاحة والصيد البحري في تصريح ل/وات/ ان يكون اللقاء الذي جمعه رفقة عدد من رؤساء الاتحادات الجهوية بوالية نابل بمقر الولاية والذي تواصل لنحو الساعة من الزمن وسبق الاجتماع التخسيسي "اي علاقة بالحملة التحسيسية للتصويت بنعم لفائدة الدستور قائلا "لقد كان اللقاء بوالية نابل في اطار تعزيز علاقات الهياكل القاعدية والمحلية والجهوية والمركزية الفلاحية بالسلط الجهوية وتوطيدها وفي اطار الخط الجديد لعمل المنظمة الفلاحية والذي يقوم على بناء ارضية ومناخ جديد للعمل الناجع مع سلط الاشراف الجهوية والمركزية".