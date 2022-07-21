المنستير: الهيئة الفرعية للانتخابات تسجّل خرقين لاجراءات حملة الاستفتاء على الدستور الجديد

سجلت الهيئة الفرعية للانتخابات في المنستير إلى غاية اليوم خرقين لإجراءات حملة الاستفتاء على الدستور الجديد وفق ما أفاد به (وات) اليوم رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير بليغ قاسم.وتعلّق الخرق الأول الذي ارتكبه أشخاص طبيعيون باستعمال موارد الدولة في الحملة الانتخابية وهي جريمة انتخابية تصل فيها قيمة الخطية المالية بين ألفين و5 آلاف دينار، والخرق الثاني باستعمال أطفال في الحملة الانتخابية وهي أيضا جريمة انتخابية.وأكّد بليغ قاسم أنّهم سجلوا التزاما من قبل المشاركين في الحملة بالمواعيد وبالتصريح بالأنشطة في الآجال القانونية بعد أن كان العديد يعلم بنشاط بدون احترام آجال 48 ساعة.وانطلقت اليوم عملية أداء 308 من رؤساء مراكز الاقتراع في أداء القسم أمام قاضي الناحية بالمكنين وتتواصل غدا بمحاكم الناحية بالمنستير وجمال والمكنين. ويبلغ أعضاء مكاتب الإقتراع قرابة 2600 عون ولم تسجل الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير إلى حدّ الآن أي نقص.ويتابع اليوم 17 عونا للتجميع الآلي من الذين وقع انتدابهم دورة تكوينية في منظومة التجميع الآلي تتواصل يوما واحدا بمقر الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير.وتستكمل اليوم الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير جلب المواد الحسّاسة من المخزن المركزي بتونس العاصمة في موكب مؤمّن وهي في طريقها نحو مخزن الهيئة الفرعية للانتخابات بالجهة حسب بليغ قاسم.