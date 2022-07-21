تطاوين : حركة شباب تونس الوطني في تطاوين تنظّم أيّاما تنشيطية للتصويت "بنعم" على مشروع الدستور

تواصل حركة شباب تونس الوطني من خلال مكتبها االجهوي في تطاوين حملة الدعاية للتصويت "بنعم" على مشروع الدستور المطروح على الاستفتاء يوم 25 جويلة 2022.وذكر بهذا الخصوص رئيس المكتب الجهوي للحركة الحبيب المؤدب في تصريح لمراسل (وات) في الجهة ان الحركة انطلقت في تنفيذ روزنامة حملتها منذ منتصف الشهر الجاري بالتنسيق مع الجمعيات والاحزاب الداعمة للتصويت "بنعم" في الجهة وقامت بانشطة موحّدة في أغلب المدن والقرى المحيطة بها في مدن غمراسن والبئر الاحمر ورمادة وذهيبة حيث تمّ تنظيم يوم تنشيطي وتسيير رتل سيارات يجوب أحياء كل مدينة والقرى المحيطة بها.ومن المبرمج ان يتواصل هذا النشاط غدا الجمعة في معتمديتي بني مهيرة والصمار ويتم اختتام الحملة يوم السبت القادم بجولة عبر السيارات في مدينة تطاوين وتنشيط متنوع في ساحة الشعب وسط المدينة.وثمن المؤدب متابعة الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات وقوّات الامن الذين قاموا بدورهم القانوني في المراقبة والحماية مشيرا الى ان التعامل كان طيلة الحملة حضاريا ولم تحدث أيّة شائبة أو ما عكّر سيرها على حد قوله.أمّا بالنسبة للملاحظين ومراقبينا فقد عملنا وفق الاجراءات القانونية بالتعاون مع بقية الاطراف الداعمة على تغطية كل المكاتب في الجهة وننتظر الان الحصول على بطاقات الاعتماد وبقية الاجراءات على حد قوله.