تونس تعرب عن تقديرها لمبادرة ليبيا بمعاضدة المجهود الوطني لمجابهة الحرائق

أعربت تونس عن " عميق امتنانها وبالغ تقديرها لمبادرة ليبيا بوضع 20 شاحنة إطفاء و175 أخصائي إطفاء على ذمة تونس لتسخيرها في معاضدة المجهود الوطني للحماية المدنية والجيش الوطني لمجابهة الحرائق التي اندلعت مساء يوم 20 جويلية 2022 بجبل بوقرنين".واعتبرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بلاغ لها، أنّ هذه الهبَّةَ التضامنية، تؤكد ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات أخوية راسخة وروح تضامنية مشهودة عبر التاريخ.وأضافت أن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي أبلغ نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في مكالمة هاتفية ، تحيّات رئيس الجمهورية لليبيا قيادة وحكومة وشعبا، وامتنانه لما برهن عليه الأشقاء من تضامن مع تونس وما أبدوه من استعداد تام للتدخل والدعم والمساندة.