المنستير: إحالة ملف خلية إرهابية وقع تفكيكها بالجهة إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب


Publié le Jeudi 21 Juillet 2022 - 16:49 قراءة: 0 د, 49 ث
      
أحالت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب ملف مجموعة من الأشخاص يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم إرهابي، وفق ما أفاد به، اليوم الخميس، مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، فريد بن حجا، في تصريح لـ"وات".
وكانت مصلحة التوقي من مخاطر الإرهاب للحرس الوطني بالمنستير وفرقة الأبحاث والتفتيش بطبلبة تمكّنت، إثر معلومات دقيقة وردت عليها، من تفكيك خلية إرهابية تنشط بولاية المنستير، وإيقاف 8 أشخاص مشتبه في انتمائهم إلى تنظيم إرهابي بإذن من النيابة العمومية، حسب مصدر أمني بالجهة.

واستطاعت الوحدات الأمنية السالف ذكرها معزّزة بحضيرة من السريعة للتدخلات بالمنستير وبوحدات الأمن العمومي الراجعة بالنظر إلى منطقة الحرس الوطني بطبلبة، بإذن من النيابة العمومية، من مداهمة أماكن وجود المشتبه بهم وأوقفت 5 أشخاص، وبمزيد التحري معهم ومجابهتهم بالأدلة والقرائن، تسنّى التعرّف على هوية 3 أشخاص آخرين تابعين لذات الخلية وإلقاء القبض عليهم.
وبموجب ذلك، تمّ فتح محضر عدلي من أجل الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي، وإحالة الأشخاص المحتفظ بهم على أنظار العدالة حسب ذات المصدر الأمني.


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