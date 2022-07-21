نابل: استرجاع الضيعة الفلاحية "الجمهورية 1" التي تمتد على مساحة223،5 هك

استرجعت مصالح الادارة الجهوية لاملاك الدولة والشؤون العقارية بنابل اليوم الضيعة الدولية الفلاحية " الجمهورية1" التي تمتد على مساحة 223،5 هك والكائنة بمنطقة بوجريدة وبئر دراسن من معتمديتي بني خلاد وقربة والتي تحتوي على غراسات زياتين واراض بيضاء.واشار المدير الجهوي لاملاك الدولة والشؤون العقارية طارق بن سالم في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء الى ان استرجاع هذا العقار جاء في اطار تطبيق الاجراءات القانونية بعد ان اخلت الشركة المستغلة لشركة الاحياء والتنمية الفلاحية "الجمهورية 1" بمقتضى عقد التسويغ الذي يمتد على عشر سنوات (2025/2015) بالتزاماتها التعاقدية والانمائية ولم تنفذ اي جزء من برنامج الاحيائي التي تعهدت بها لا على مستوى تسييج الضيعة او تنفيذ برنامج تربية الابقار او تسمين العجول وعدم انجاز اي عملية تشغيل.وابرز في ذات السياق ان استرجاع العقار جاء في اطار تنفيذ قرار اسقاط حق صادر عن وزيري املاك الدولة والشؤون العقارية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.واشار من جهة اخرى الى ان الضيعة المسترجعة عهدت الى ديوان الاراضي الدولية للتعهد بها الى حين اعادة توظيفها في الدورة الاقتصادية.