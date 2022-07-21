تعليق ممارسة الصيد البري يوم الاستفتاء على الدستور

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قررت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، تعليق ممارسة الصيد البري في كامل المناطق الغابية المرخص فيها يوم 25 جويلية الجاري.ويتنزل هذا القرار، وفق بلاغ صادر الخميس عن الوزارة، في إطار تنظيم الاستفتاء على الدستور المقرر يوم الاثنين القادم، وحرصا على اتّخاذ الاحتياطات اللاّزمة لتأمين هذه المحطّة الانتخابيّة وضمان حسن سير فعالياتها.ودعت الوزارة، في هذا الصدد، كافة الصيادين إلى ضرورة الالتزام بهذا القرار.مود