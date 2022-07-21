تواصلت الحملة الانتخابية حول الاستفتاء الوطني بشان مشروع الدستور الجديد لحزب حركة الشعب، امس الاربعاء بقابس، وقام عدد من قياداته الجهوية بتعليق بيان الحزب المتعلق بالاستفتاء في الأماكن المخصصة للغرضوقام عدد من المنتسبين للحزب بحملة تحسيسية للمواطنين حول الاستفتاء بكل بالسوق الاسبوعية بالحامة ومارث وتمت دعوتهم للتصويت ب"نعم" على الدستور الجديد "من أجل انقاذ البلاد وضمان مستقبل مشرق لابنائهم وتحقيق الحياة الكريمة لكل التونسيين والتونسيات والمحافظة على السيادة الوطنية"، وفق قولهم.وقالوا ان التصويت ب"نعم" للدستور الجديد "سيقطع مع العشرية السوداء التي فقرت الشعب التونسي وسيعيد هيبة الدولة ويكرس الديمقراطية وسيادة القانون على الجميع، كما سيساعد على مقاومة التهرب الضريبي وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية وعلى توزيع ثروات البلاد بشكل عادل".