نظّمت حسنة جيب الله، وهي أحد الأشخاص الطبيعيين المؤيدين للدستور المعروض على الاستفتاء، صباح اليوم الخميس، حملة تحسيسية بالسوق الاسبوعية والمقاهي بمدينة جلمة من ولاية سيدي بوزيد للدعوة الى التصويت بـ"نعم" على مشروع الدستور الجديد.ودعت جيب الله الناخبين إلى الإقبال بكثافة على مراكز الاقتراع ، والتصويت بـ"نعم" على مشروع الدستور الجديد، مشيرة إلى أن أنشطة المكاتب المحلية للحملة تواصل التعريف بما جاء في الدستور الجديد في كل ربوع ولاية سيدي بوزيد.وأكدت، في تصريح لـ"وات"، على ضرورة "تحمل المسؤولية كاملة والانخراط في استكمال مسار البناء والقطع مع العشرية السوداء"، وفق تعبيرها، معتبرة أن الدستور يمثّل ثمرة الاستشارة الوطنية وقارب النجاة لتونس"، وفق تقديرها.وقام عدد من المتطوعين في الحملة بالتعريف بالدستور الجديد وتفسير محتوى فصوله، وتوزيع مطويات والاتصال المباشر بالمواطنين في السوق الاسبوعية والمقاهي بمدينة جلمة.