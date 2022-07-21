متابعة للوضع الوبائي بالجهات : الخميس 21 جويلية


Publié le Jeudi 21 Juillet 2022 - 11:16 قراءة: 0 د, 36 ث
      




مدنين: تسجيل 166 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"


سجلت ولاية مدنين خلال ال24 ساعة الاخيرة، 166 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" منها اصابتين وافدتين من ليبيا وذلك من جملة 360 عينة رفعتها مختلف مخابر الجهة لتبلغ نسبة الحدوث 46 فاصل 1 بالمائة، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز.

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وبين العنز ل"وات"، ان الاصابات المحلية الجديدة توزعت حسب المعتمديات بين مدنين الجنوبية ب57 حالة ومدنين الشمالية ب31 وبن قردان ب22 حالة وحومة السوق ب19 اصابة بالاضافة الى 11 حالة بسيدي مخلوف و7 حالات بميدون و3 حالات باجيم، ليرتفع العدد الجملي لاصابات فيروس "كورونا" الى 54859 اصابة.

ويقيم بالمستشفيات العمومية بالجهة 17 مصابا بفيروس "كورونا" استوجبت حالتهم الصحية جرعات من الاكسيجين ومنهم 10 بالمستشفى الجامعي بمدنين و7 بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة.

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