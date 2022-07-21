بنزرت: انجاز مركز جهوي لمواد الاختصاص تابع للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد موفى سنة 2022


Publié le Jeudi 21 Juillet 2022 - 14:39 قراءة: 0 د, 50 ث
      
اكد المدير العام للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد، توفيق عباس انه سيتم مع نهاية السنة الجارية تركيز مركز جهوي لمواد الاختصاص بولاية بنزرت، ستكون له اضافات كمية ونوعية.


واوضح المصدر ذاته في تصريح ل"وات" بمناسبة زيارة عمل اداها الى الجهة، والتقى في مستهلها والي بنزرت سمير عبد اللاوي، ان المركز الجديد سيمكن من تقريب خدمات الوكالة من المواطنين واصحاب الرخص البالغ عددهم بالجهة 707 اشخاص، وضمان جودتها، علاوة على مضاعفة الموارد المالية بنسبة 300 بالمائة لتبلغ حوالي 180 مليون دينار، وتوفير مداخيل لاصحاب الرخص ستصل الى ما بين 18و20 مليون دينار.

ولاحظ ان مركز بنزرت لمواد الاختصاصK يندرج ضمن استراتيجية شاملة تعمل عليها الوكالة تحت اشراف وزارة الاشراف، في تدعيم المراكز الجهوية، حيث ينتظر انجاز 5 مراكز مماثلة الى جانب المراكز والفضاءات السابقة.


يشار الى ان والي بنزرت والمدير العام لوكالة التبغ والوقيد اديا عقب جلسة عمل بمقر الولاية، زيارة ميدانية الى فضاء المركز الجهوي لمواد الاختصاص بمدينة بنزرت وهو بصدد التهيئة للغرض، وذلك بحضور كل من الكاتب العام لولاية بنزرت حمادي بن عمر وثلة من اطارات الوكالة.

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