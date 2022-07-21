سليانة: أمال العياري تنظم خيمة دعائية للدعوة الى التصويت "بنعم" على مشروع الدستور

نظمت أمال العياري (شخص الطبيعي)، صباح اليوم الخميس، في اطار حملة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في 25 جويلية الجاري، خيمة دعائية بساحة البنوك بمدينة سليانة، للدعوة الى التصويت "بنعم" على مشروع الدستوروقام عدد من المتطوعين التابعين للحملة بالتعريف بالدستور الجديد وتفسير محتوى فصوله، وتوزيع مطويات في الغرض والاتصال المباشر بالمواطنين وذلك تزامنا مع السوق الأسبوعية، بغاية اقناع المواطنين باهمية التصويت على الدستور الجديد.ودعت أمال العياري في تصريح ل"وات" الناخبين إلى الإقبال على مراكز الاقتراع بكثافة يوم الاستفتاء، والتصويت ب"نعم" على مشروع الدستور "للقطع مع العشرية السوداء" وفق تعبيرها، وقالت ان التصويت ب"نعم" "من أجل مرحلة جديدة بدستور جديد يقطع مع الاقتصاد الموازي ويضمن كرامة المواطن ويحاسب المجرمين الذين هددوا الأمن الغذائي وتسببوا في الاغتيالات".وأكدت على "أهمية الحفاظ على الحقوق والحريات وحرية المعتقد والضمير والضرب على أيادي المحتكرين و المجرمين بقوة القانون"، وفق تعبيرها، لافتة إلى أن أهالي ولاية سليانة "لن ينسوا أحداث الرش".