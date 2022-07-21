مخزونات السدود تتراجع إلى 953 مليون متر مكعب في ظل عجز على مستوى تساقطات الامطار

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تراجع مخزون تونس من المياه على مستوى السدود إلى 953 مليون متر مكعب مما شكل نسبة إمتلاء في حدود 2ر41 بالمائة في وقت تعيش فيه أغلب المناطق حالة جفاف.وأشار المرصد الوطني للفلاحة في نشريته لشهر جوان 2022 أنّ كميّات الأمطار المسجلة ما بين 21 سبتمبر 2021 و 22 جويلية 2022 ، بلغت زهاء 8ر131 مم ممّا مثّل 59 بالمائة مقارنة بمعدل الفترة ذاتها من الموسم السابق.وتصدّر الجنوب الشرقي، قائمة المناطق الأكثر عجزا على مستوى التساقطات بنسبة 2ر79 بالمائة تليها منطقة الجنوب الغربي بنسبة 9ر56 بالمائة والوسط الشرقي بنسبة 1ر47 بالمائة والوسط الغربي بنسبة 38 بالمائة في حين بلغ هذا العجز نسبة 6ر21 بالمائة بالشمال الشرقي و6ر14 بالمائة بالشمال الغربي.وبلغت الايرادات الجملية للسدود، مع حلول يوم 17 جويلية 2022، حوالي مليار و90 مليون متر مكعب مما شكل تراجعا بنحو 754 مليون متر مكعب مقارنة بالمعدلات المسجلة خلال الفترة نفسها والمقدرة بمليار و845 مليون متر مكعب مقابل زيادة بنحو 305 مليون متر مكعب مقارنة ب17 جويلية 2021.وتمتلك تونس زهاء 35 سدا تتوزع أغلبها شمال البلاد تؤمن أكثر من 800 مليون متر مكعب من مخزونات المياه في الوقت الحالي في حين توجد 9 سدود وسط البلاد و6 سدود بالمناطق الجنوبية.