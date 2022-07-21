تونس تجمع 6،7 مليون قنطار من الحبوب محققة زيادة بنسبة 3 بالمائة مقارنة بالموسم السابق

تمكنت تونس، مع حلول يوم 7 جويلية 2022، من تجميع 6،7 مليون قنطار من الحبوب للموسم 2021-2022 مما شكل زيادة طفيفة بنسبة 3 بالمائة بالمقارنة مع موسم تجميع الحبوب 2020-2021.وبين المرصد الوطني للفلاحة في نشريته الشهرية لشهر جوان 2022 وبالاعتماد على بيانات ديوان الحبوب، أنّ القمح الصلب يمثل حوالي 5،9 مليون قنطار ممّا يمثل 89 بالمائة من الصابة المجمّعة.وقدّرت الكميّات المجمعة من القمح اللين بنحو 308ر0 مليون قنطار، ما يناهز 5 بالمائة من الكميّات المجمّعة، في حين وصلت الى المخازن 399ر0 مليون قنطار من الشعير و2404 قنطار من التريتيكال.واستحوذت ولايات الشمال الغربي على 62 بالمائة من الكميّات المجمّعة من خلال تجميع 4،155 مليون قنطار في حين حلت ولايات الشمال الشرقي في المرتبة الثانية بنحو 1،959 مليون قنطار والوسط على 535 الف قنطار ما ناهز على التوالي نسبة 30 و8 بالمائة.