تونس تجني 1726 مليون دينار من تصدير زيت الزيتون مع حلول شهر جوان 2022


Publié le Jeudi 21 Juillet 2022 - 10:50 قراءة: 0 د, 49 ث
      
ارتفعت عائدات كميّات زيت الزيتون المصدرة، خلال موسم 2021-2022، بنسبة 30،5 بالمائة لتصل الى 1726 مليون دينار، وفق المرصد الوطني للفلاحة.


ويفسر زيادة العائدات، رغم تسجيل الكميّات المصدرة، ما بين نوفمبر 2021 وجوان 2022، تراجعا بنسبة 7،2 بالمائة لتصل الى 164،1 ألف طن مقابل 176،8 ألف طن خلال الموسم 2020-2021.

ووردت تونس، في المقابل، زهاء 123 ألف طن من الزيوت النباتية، مع موفي جوان 2022، بقيمة تقارب 530،5 مليون دينار مقابل 123 ألف طن خلال الفترة نفسها من 2021، مما يشكل زيادة بقيمة 59،6 بالمائة.


وكان المرصد توقع مطلع العام الجاري أن يبلغ انتاج زيتون الزيت لموسم 2021 -2022 حوالي 2،1 مليون طن أي ما يعادل 240 ألف  طن من الزيت مقابل 140 ألف طن خلال الموسم 2020/2021 أي بارتفاع بنحو 70 بالمائة.
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ويقدر عدد المعاصر الناشطة في مجال تحويل الزيتون في تونس بنحو 906  معصرة بطاقة جملية تقدر بـ30 ألف طن يوميا ويوجه زيت الزيتون الى التصدير سواء بشكل سائب أو من خلال تعبئته إلى جانب توجيه قسط منه إلى السوق المحلية.


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