وزارة الفلاحة تؤكد توفر شباك الناموسية والبلاستيك لفائدة منتجي التمور

دعت وزارة الفلاحة منتجي التمور الراغبين في التزوّد بشباك الناموسية والبلاستيك إلى تقديم مطالبهم لدى خلايا الإرشاد الفلاحي الراجعة لهم بالنظر ترابيا.وأكّدت وزارة الفلاحة، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على موقع فايس بوك، أنّ حماية الصابة تتطلب حمايتها من دودة التمر و الأمطار علما وأنّ الموّاد المخصّصة لذلك متوفرة بمخازن المجمع المهني المشترك للتمور بتوزر وقبلي.ووضعت الوزارة برنامجا للمحافظة على جودة التمور بمناطق الإنتاج خاصّة وان التمور تعد من بين أهم المنتوجات الفلاحية، التّي تصدرها تونس إلى جانب دور القطاع في توفير مواطن الشغل.وصدرت تونس، خلال النصف الأوّل من 2022، زهاء 76 ألف طن من التمور بقيمة 430 مليون دينار مقابل 7ر68 ألف طن بقيمة 7ر389 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2021.