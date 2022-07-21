بن عروس: نشاط تحسيسي لحركة "تونس الى الامام" داعم للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد


Publié le Jeudi 21 Juillet 2022 - 10:03 قراءة: 0 د, 28 ث
      
نظمت حركة "تونس الى الأمام"، ليلة أمس الأربعاء، بالفسحة الشاطئية لمدينة رادس من ولاية بن عروس، نشاطا تحسيسيا متنوعا، داعما لاستفتاء 25 جويلية، جمع بين التواصل المباشر مع المواطنين وتوزيع المطويات بالاضافة الى القيام بأنشطة دعائية وترفيهية.


وقدم الامين العام للحركة عبيد البريكي على هامش النشاط مداخلة تطرق فيها الى أهم الفصول التي تضمنها الدستور المعروض على الاستفتاء، وقال ان مشروع الدستور "يضمن الحقوق والحريات ويبني للعدالة الاجتماعية ويستجيب بشكل مرضي لتطلعات التونسي".

وأضاف البريكي أن حركة تونس إلى الأمام مقتنعة بمسار 25 جويلية وقررت أن تدعو التونسيين للتصويت ب"نعم" على الدستور الجديد.

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