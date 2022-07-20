اتحاد بن قردان يعلن عن تركيبة الاطار الفني بقيادة الخياري


Publié le Mercredi 20 Juillet 2022 - 21:10قراءة: 0 د, 16 ث
      
اعلن الاتحاد الرياضي ببنقردان، مساء الاربعاء، عن تركيبة الاطار الفني الذي سيشرف على فريق اكابر كرة القدم في الموسم القادم بقيادة نضال الخياري.
وضمت تركيبة الاطار الفني الى جانب المدرب الاول الخياري كلا من يوسف الغريبي (مدرب مساعد) وعلي القمودي (مدرب حراس المرمى) وفتحي الجلالي (معد بدني اول) وهشام التمتام (معد بدني ثان).

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