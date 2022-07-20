بنزرت:السيطرة على حريق نشب  باحدات الوحدات الصناعية المختصة في النسيج بالمنطقة الصناعية في منزل جميل


Publié le Mercredi 20 Juillet 2022 - 20:50قراءة: 0 د, 29 ث
      
شهدت عشية اليوم المنطقة الصناعية في منزل جميل نشوب حريق بإحدى الوحدات الصناعية المختصة في النسيج، بحسب ما افاد به العميد كمال المليتي المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت .
وبيّن المصدر ذاته ان الحريق نشب في الشبكات العليا للوحدة الصناعية وتمّت السيطرة عليه في الابان من قبل فريق الحماية المدنية ومصالح المؤسسة .

ولاحظ المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت ان جميع العملة بخير ولم يصب منهم أيّ شخص .
يذكر ان المؤسسة تشغل حوالي 650 شخصا وستتولى المصالح ذات الاختصاص تقدير الخساىر المادية ،علاوة على فتح تحقيق بشأن أسباب نشوب الحريق ،بحسب ذات المصدر .

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