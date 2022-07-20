باجة : جمعية "المليون ريفية والبدون أرض " تنصب خيمة دعائية وتنظم حملة  في باجة  للدعوة للتصويت بنعم في استفتاء 25 جويلية


Publié le Mercredi 20 Juillet 2022 - 20:19قراءة: 1 د, 16 ث
      
نصبت جمعية "المليون ريفية والبدون أرض" اليوم الاربعاء بساحة بلدية باجة خيمة دعائية للدعوة للتصويت بنعم في استفتاء 25 جويلية الجاري وقامت بتنشيط ساحة البلدية والتعريف بالدستور الجديد كما قامت بحملة لتوزيع المطويات والاتصال المباشر بالمواطنين.
وقد صرح مراد العاشوري متصرف مستشار بوزارة التربية ومتطوع في حملة الاستفتاء عن جمعية "المليون ريفية والبدون أرض " ان الجمعية تدعم التصويت بنعم لدستور جديد من اجل نظام سياسي جديد وذلك بعد تجربة النظام البرلماني وبعد ملاحظة تدهور الوضع الاقتصادى والاجتماعي لتونس في الفترة الاخيرة.

وعبّرعن ثقته في أنّ الشعب سيؤسس لمنظومة جديدة تضمن تكامل السلط التنفيذية والقضائية والتشريعية وتؤسس محكمة دستورية وفق تقديره، مشيرا إلى أن الجمعية قامت منذ انطلاق الحملة بالاتصال المباشر بالمواطنين في ولاية باجة في الارياف وفي مختلف المناطق بدعم مالي ولوجستي من متطوّعيها.
وأكّدت حنان بالشاوش ممثّلة جمعية " المليون ريفية والبدون ارض" في باجة من جهتها انه تم القيام بحملة لدعم الاستفتاء عن طريق خلايا للجمعية تم تركيزها في كل معتمدية ومنطقة في ولاية باجة، مبرزة ان الجمعية لاقت تفاعلا كبيرا من الناس للتصويت بنعم للدستور الجديد من اجل الراية الوطنية وليس من اجل الاشخاص، حسب قولها.
واعتبرت ان الدستور الجديد يدعم البناء القاعدى وتوزيع الثروات بصفة عادلة بين الجهات وحسن اختيار الاشخاص حتى يكونوا صوت الشعب ويتضمّن حرص الدولة على توفير الظروف الكفيلة بالنهوض بقدرات الشباب، مضيفة أن المواطن قد سئم المشهد القديم للبرلمان والاحزاب وانه يريد سلطة براس واحد وقيادة السفينة من شخص واحد حسب تعبيرها.

وتضمّنت المطويات التى تم توزيعها على المواطنيين شعارات نعم الشعب يؤسس والشعب يريد، الشعب يقرّر ونعم "نحبّو نعيشو كيفهم خلونا نعيشو معاكم".


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