مكالمة هاتفية بين رئيس الدولة ونظيره الجزائري حول العلاقات الثنائية والمساعدات الجزائرية للسيطرة على حريق جبل بوقرنين


Publié le Mercredi 20 Juillet 2022 - 20:07قراءة: 0 د, 50 ث
      
أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأربعاء، مكالمة هاتفية مع رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، عبد المجيد تبون، للتعبير عن شكره وامتنانه إثر توجيه طائرات وشاحنات إطفاء على وجه السرعة لمعاضدة جهود تونس في مواجهة الحريق الذي شبّ بجبل بوقرنين بالضاحية الجنوبية لتونس العاصمة والذي تمت السيطرة عليه.


ووفق بلاغ اعلامي لرئاسة الجمهورية تم التركيز، بهذه المناسبة، على العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين وسرعة إرسال هذه المعدات والذي يعتبر دليلا آخر على روابط الأخوة الثابتة والراسخة التي تجمع تونس والجزائر،وفق نص البلاغ.

وقد وصلت صباح، اليوم الأربعاء، الى المعبر الحدودي بملولة(ولاية جندوبة) 31 شاحنة إطفاء جزائرية بالاضافة الى 85 عونا من أعوان الحماية المدنية الجزائرية، لمعاضدة مجهودات الديوان الوطني للحماية المدنية في عمليات إطفاء الحرائق التي شبت منذ يوم أمس الثلاثاء بجبل بوقرنين (الضاحية الجنوبية لتونس العاصمة) وفق ما أكده ل"وات" المعتمد الأول بولاية جندوبة الطيب الدريدي،والذي قال لوكالة (وات) ان المعدات اوفدت بتعليمات خاصة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وتمت اليوم السيطرة على ذلك الحريق الذي اتى على مساحات شاسعة من الغابات .

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