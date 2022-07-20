صفاقس : ارتفاع ملحوظ للانشطة الدعائية المؤيدة لمشروع الدستور الجديد تزامنا مع دخول الحملة أسبوعها الاخير

..





مع دخول حملة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد اسبوعها الأخير واقتراب موعد الاقتراع عليه يوم 25 جويلية الجاري، شهدت اجواء الحملة في جهة صفاقس، ارتفاعا ملحوظا للانشطة الدعائية سيما للاشخاص الطبيعيين والاحزاب المناصرين للتصويت عليه ب"نعم"، حيث عرفت جهة صفاقس، اليوم الاربعاء، 36 نشاطا دعائيا موزّعة على كل من الدائرة الانتخابية صفاقس1 وصفاقس2، متمثلة اساسا في تركيز خيمات دعائية والاتصال المباشر مع المواطنين.ففي الدائرة الانتخابية صفاقس1، تمثّل النشاط الدعائي للشخص الطبيعي، طلال المسعدي، المؤيد لمشروع الدستور الجديد، في الاتصال المباشر مع المواطنين في معتمدية منزل شاكر وتوزيع مطويات عليهم واقناعهم بالتصويت ب"نعم" حول الدستور الجديد.وفي هذا السياق، ذكر المسعدي في تصريح لـ(وات) "ان مساندة رئيس الجمهورية قيس سعيد والتصويت ب"نعم" على مشروع الدستور الجديد، سيمكّن من القضاء على الفساد وارجاع هيبة الدولة ومؤسساتها واعطاء السيادة للشعب"، مردفا قوله "ان مشروع الدستور الجديد يعتبر طرياق النجاة بالنسبة للشعب التونسي"، وفق تقديره.من جهتها، خيرت حركة النضال الوطني، المساندة لمشروع الدستور الجديد، القيام بجولة في حي بورقيبة بطريق السلطينية وسيدي منصور والاتصال المباشر مع المواطنين ومدهم بمطويات واقناعهم بجدوى الاقبال بكثافة على صناديق الاقتراع يوم 25 جويلية الجاري والاستفتاء ب"نعم" حول مشروع الدستور الجديد، وفق ما ذكره ممثل الحركة، محمد البدوي، لـ(وات).من ناحيته، وفي اطار حملته الدعائية المؤيدة للدستور الجديد، بادر حزب حركة الشعب يريد، بتركيز خيمة دعائية وسط معتمدية الحنشة.وذكر ممثّل حزب "حركة الشعب يريد" في صفاقس، سمير الزواغي، في تصريح لـ(وات) أن "حزبه يدعو المواطنين الى ضرورة الاقبال بكثافة يوم 25 جويلية الجاري على صناديق الاقتراع والتصويت بنعم على مشروع الدستور الجديد، من باب إحساس قيادته ومنخرطيه بالمسؤولية وتشبعهم بالروح الوطنية واصطفاهم وراء هموم الشعب المهمّش والمفقّر والمعطّل، وذلك من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه مما خلفته المجموعة التي سطت على الحكم خلال العشرية القاتمة، بواسطة المال الاجنبي الفاسد وارست نظام برلماني لم يمثل الشعب في شيء ولكن عمل على خدمة الفاسدين والانتهازيين ومصالح البلدان الاجنبية الاستعمارية"، حسب تعبيره.وبدوره، قام حزب حركة شباب تونس الوطني، المناصر لمشروع الدستور الجديد، بنشاط دعائي مماثل وذلك عبر تكيز خيمة دعائية بمنطقة "الرواضي" التابعة لمعتمدية منزل شاكر.واوضحت رئيسة حزب حركة شباب تونس الوطني، سجيعة بديدة، في تصريح لــ(وات) "ان مناصرة مشروع الدستور الجديد، يعدّ فرصة ذهبية للشعب التونسي من اجل إنقاذ البلاد من الفوضى والفساد والتصدّي للتهرّب الضريبي وغلاء المعيشة ... حتى يعم الامن والامان"، مشيرة الى ان حزب حركة شباب تونس الوطني يعمل من خلال حملته الدعائية عبر مكاتبه الجهوية ال27 ومكاتبه المحلية ال260 على انجاح الاستفتاء والتصويت على مشروع الدستور الجديد ب"نعم".وفي اطار مواصلة حملتها الدعائية المؤيدة للاستفتاء ب"نعم" حول الدستور الجديد، لقيت حركة الشعب، في انتصاب السوق الاسبوعية بمعتمدية منزل شاكر، مناسبة للاتصال المباشر بالمواطنين وتوزيع مطويات عليهم واقناعهم بالاقبال بكثافة على صناديق الاقتراع يوم 25 جويلية الجاري والتصويت ب"نعم" على مشروع الدستور الجديد.من ناحيتهم، يواصل عدد من الاشخاص الطبيعيين، مثل، رياض معطر ومحمد العجيلي ومحمود شلغاف، حملاتهم الدعائية المؤيدة للدستور الجديد وذلك عبر تركيز خيمات دعائية والاتصال المباشر بالمواطنين في مناطق مختلفة تابعة للدائرة الانتخابية صفاقس1 من قبيل طريق سيدي منصور وجزيرة قرقنة وساقية الزيت وساقية الدائر.وشهدت الدائرة الانتخابية صفاقس2 أيضا أنشطة دعائية مؤيّدة لمشروع الدستور الجديد بادر بالقيام بها عدد من الاشخاص الطبيعيين والجمعيات والاحزاب المشاركين في حملة الاستفتاء حول الدستور الجديد.وقد تمثلت هذه الانشطة الدعائية التي قام بها كل من الاشخاص الطبيعيين (رياض معطر ومحمد العجيلي وطلال المسعدي وسهيل النمري) وجمعية فنون الركح للمسرح الهاوي بساقية الزيت وجمعية المليون ريفية والبدون ارض وحركة الشعب وحزب حركة شباب تونس الوطني، في الاتصال المباشر بالمواطنين وتوزيع مطويات وتركيز خيمات دعائية وذلك باماكن مختلفة تابعة للدائرة الانخابية صفاقس2 على غرار معتمدية عقارب والمحرس وشاطئ الكازينو ومطقة المحارزة وطريق المطار وحي البحري ووحي طينة وحي المعز وطريق قرمدة.