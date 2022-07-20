"البوصلة" تتهم أنصار رئيس الجمهورية بمهاجمة المنتقدين والمعارضين له في الفضاء الالكتروني

..





اتهمت منظمة "البوصلة"، اليوم الأربعاء ،أنصار رئيس الجمهورية قيس سعيّد بمهاجمة صفحات المنتقدين والمعارضين في الفضاء الالكتروني.وتعيش تونس على وقع حملة انتخابية على مشروع دستور جديد للبلاد سيعرض على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022.​​​​ونددت المنظمة في بيان لها ما وصفته "بتسارع واحتدام الهجمات الممنهجة لأنصار الرئيس ضد كل الصفحات التي تقدّم قراءات نقديّة أو معارضة لمسار 25 جويلية 2021 الأحادي" .وقالت ان صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي تعرضت بشكل مكثّف لمحاولات فاشلة لتعطيلها خاصة بعد نشرها تقريرا قدّمت فيه قراءتها التحليليّة لمشروع الدستور ونشرها اهم نقاط الخطر الواردة فيه، وفق نص البيان.وحملت المنظمة قيس سعيد مسؤوليّة هذه الحملات التي قالت إنه مهّد لها بخطاباته العنيفة والمقسّمة للتونسيّين ، داعية إياه إلى اتخاذ موقف حاسم وعلني منها.​​ونبهت "البوصلة" إلى أن هذه الحملات من شأنها أن تخلّف مناخا عدوانيا داخل المجتمع وتدفع به لدوّامات العنف والتناحر باعتبار الانتشار الواسع لخطاب التخويين والتكفير والتشويه.وذكرت في هذا الإطار بما حصل من هجمات ضدّ القوى المدنيّة والسياسيّة في 2013 وأدى الى انعكاسات ترجمت بانفجار مسار من العنف شمل السحل والاعتداءات على المواطنات ووصل حدّ الاغتيالات السياسيّة،وفق البيان.