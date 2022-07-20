(وزارة التجارة) انطلاق الصولد الصيفي بداية من يوم الخميس 4 اوت 2022

اعلنت زارة التجارة وتنمية الصادرات، الاربعاء، عن انطلاق موسم البيوعات بالتخفيض الموسمي "الصولد" بداية من يوم الخميس 4 اوت 2022، ليتواصل بصفة أولية على امتداد ستة أسابيع، وذلك بالتوافق مع الهياكل المهنية ومنظمات الاستهلاك .ودعت الوزارة في بلاغ لها، التجار إلى الانخراط بكثافة في هذه التظاهرة التجارية والاستهلاكية الهامة لدفع الحركية الاقتصادية ودعم القدرة الشرائية للمستهلك.كما اكدت في ذات السياق، على ضرورة الالتزام بالتراتيب القانونية خاصة على مستوى إيداع التصاريح واحترام نسبة التخفيض الدنيا المحددة بــ 20 بالمائة والتأشير الثنائي للأسعار، فضلا عن إعلام المستهلك بكل المعطيات التي تضمن شفافية هذه العملية وتمكنه من ممارسة حقه في الاختيار.