هيئة الانتخابات تعلن عن استثناء بعض مراكز الاقتراع بتوقيت خاص يوم الاقتراع

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في بلاغ أصدرته اليوم الاربعاء، أنّه تقرّر استثناء بعض مراكز الاقتراع ببعض الدوائر الانتخابيّة بالقصرين وسليانة وجندوبة والكاف وسيدي بوزيد وقفصة بتوقيت خاص خلال عملية اقتراع الناخبين.ونشرت هيئة الانتخابات، جدولا يتضمن قائمة المراكز المعنية بهذا التوقيت الخاص، والتي ستفتح على الساعة السابعة صباحا وتغلق على الساعة السادسة مساء.وينتظم الاستفتاء بالداخل يوم الاثنين 25 جويلية الجاري، من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة العاشرة مساء، في حينينتظم بالنسبة إلى التونسيين بالخارج أيّام 23 و24 و25 جويلية الجاري، من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة السادسة مساء بتوقيت البلد المضيف.